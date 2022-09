Lifestyle Comment faire une chemise personnalisée avec un monogramme ?

Un monogramme est un motif réalisé en superposant ou en combinant deux ou plusieurs lettres. Les monogrammes sont souvent réalisés en combinant les initiales d’une personne ou d’une entreprise, utilisées comme symboles reconnaissables.

Voici les étapes à suivre pour faire une chemise personnalisée avec un monogramme :

Ce dont vous aurez besoin

Pour créer une chemise personnalisée avec un monogramme, vous aurez besoin des matériaux suivants :

Une chemise blanche

Un marqueur pour tissu de couleur noire

Un morceau de carton

Des ciseaux

Du ruban adhésif

Un fer à repasser et une planche à repasser

Un patch ou une applique monogrammée

Instructions

Découpez un morceau de carton légèrement plus grand que le patch monogrammé ou l’applique. Placez le morceau de carton à l’intérieur de la chemise pour protéger le dos de la chemise et éviter qu’il ne soit endommagé par le fer. Centrez le patch ou l’applique monogrammé sur le devant de la chemise. Fixez le patch ou l’applique avec du ruban adhésif sur les quatre côtés. Utilisez le marqueur pour tissu pour tracer tous les bords du patch ou de l’applique. Retirez délicatement le ruban adhésif et le patch ou l’applique de la chemise. Retournez la chemise de façon à ce que le dos soit orienté vers le haut. Placez le fer et la planche à repasser près de votre poste de travail Préchauffez le fer sur le réglage « coton » Placez du papier ciré sur le motif Repassez sur le motif pendant 30 secondes Retirez le papier ciré Laissez le motif refroidir complètement Votre chemise personnalisée avec un monogramme est maintenant terminée !

En suivant ces étapes simples, vous pouvez créer une chemise personnalisée unique avec un monogramme qui ne manquera pas de faire tourner les têtes !

Comment porter une chemise à monogramme ?

Un monogramme est un dessin composé d’une ou plusieurs lettres, généralement vos initiales. Les monogrammes sont souvent utilisés comme logos, sur les vêtements et comme tatouages. Bien qu’un monogramme puisse sembler être un motif simple, c’est tout un art d’en porter un correctement. Voici quelques conseils sur la façon de porter une chemise à monogramme.

L’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit lorsque vous portez une chemise à monogramme est de veiller à ce que le monogramme soit visible. La dernière chose que vous voulez, c’est que votre chemise ait l’air d’avoir une tache ou une marque. Si vous devez porter une veste ou un pull par-dessus votre chemise, veillez à ce que le monogramme soit toujours visible. Vous pouvez le faire en choisissant une chemise avec un col contrasté ou en portant un collier qui accentue le monogramme

Une autre chose à garder à l’esprit est la taille du monogramme. Un petit monogramme subtil peut être élégant et sophistiqué, mais si vous recherchez quelque chose de plus accrocheur, optez pour un motif plus grand. Veillez simplement à ce que le monogramme n’écrase pas votre tenue

La dernière chose à considérer est la couleur du monogramme. Si vous recherchez quelque chose de classique, restez-en au noir, au blanc ou au gris. Si vous voulez quelque chose d’éclatant, optez pour une couleur vive ou un motif. Veillez simplement à ce que la couleur du monogramme s’harmonise avec le reste de votre tenue

Conclusion

Un monogramme peut ajouter une touche personnelle à n’importe quelle tenue, mais il est important de le porter correctement. Veillez à ce que le monogramme soit visible et n’oubliez pas de prendre en compte la taille et la couleur du motif. Avec ces conseils en tête, vous serez sûr de faire tourner les têtes avec votre chemise personnalisée !