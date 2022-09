Lifestyle Comment faire son premier saut en parachute ?

Pour beaucoup de gens, faire son premier saut en parachute est une expérience intimidante. Il faut beaucoup de courage pour affronter ses peurs et faire le grand saut. Mais une fois que vous aurez fait ce saut, vous réaliserez que ce n’est pas si mal après tout ! Voici un guide étape par étape sur la façon de faire votre premier saut en parachute.

Faites des recherches sur les différents sites de parachutisme

Lorsque vous êtes prêt à faire le grand saut, vous devez faire des recherches et trouver un centre de parachutisme réputé. Cherchez-en un qui soit proche de chez vous et consultez les avis en ligne. Une fois que vous avez trouvé un endroit, appelez-le et posez-lui toutes les questions que vous voulez.

Prenez votre rendez-vous

Une fois que vous avez choisi un endroit, il est temps de prendre rendez-vous ! Dans la plupart des endroits, vous devrez prendre rendez-vous au moins 24 heures à l’avance. Veillez à vous présenter à l’heure à votre rendez-vous

Assistez au briefing de sécurité

Lorsque vous arrivez sur le site de saut en parachute, vous devez assister à un briefing de sécurité. C’est là que les instructeurs passeront en revue avec vous les bases du parachutisme et répondront à toutes les questions que vous pourriez avoir. Assurez-vous d’être attentif et de poser toutes les questions que vous souhaitez

S’équiper

Une fois arrivé au centre de parachutisme, vous devrez vous équiper de tout le matériel de sécurité adéquat.

Effectuez les dernières vérifications

Avant que vous ne montiez à bord de l’avion, l’instructeur effectuera une dernière vérification avec vous pour s’assurer que tout est en ordre. Une fois que tout est en ordre, c’est le moment de décoller !

Faites le grand saut !

C’est maintenant le moment que vous attendiez tant… le saut de l’avion ! Les instructeurs seront avec vous à chaque étape, alors respirez profondément et profitez du voyage !

Conclusion

Faire son premier saut en parachute peut être une proposition effrayante, mais cela en vaut vraiment la peine ! N’oubliez pas de faire vos recherches, d’arriver à l’heure à votre rendez-vous, d’être attentif pendant les consignes de sécurité et de profiter de l’expérience !

Quel est l'âge minimum requis pour pratiquer le parachutisme ? L'âge minimum requis pour le parachutisme est de 18 ans. Cependant, certains endroits peuvent avoir un âge moins élevé avec autorisation parentale. Vérifiez auprès de l'établissement de votre choix avant de prendre votre rendez-vous.

Y a-t-il des restrictions de santé pour le parachutisme ? Il n'y a aucune restriction de santé pour le parachutisme. Cependant, si vous avez des problèmes de santé, vous devriez consulter votre médecin avant de prendre rendez-vous.

Puis-je amener mes amis ou ma famille lors de mon saut ? La plupart des sites n'autorisent pas la présence d'invités lors du saut. Assurez-vous de vérifier auprès de l'établissement de votre choix avant de prendre rendez-vous.

Combien de temps dure l'expérience ? L'expérience complète dure généralement 3 à 4 heures. Cela comprend le temps passé au centre de parachutisme à préparer le saut, le saut lui-même et le temps consacré à la célébration après le saut.